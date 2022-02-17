Кириенко и Чернышенко возглавили оргкомитет Национальной технологической олимпиады

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко возглавят оргкомитет по подготовке и проведению Национальной технологической олимпиады (НТО) для школьников. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано в четверг на сайте правительства.

В состав оргкомитета вошли министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Минцифры Максут Шадаев, представители Госдумы и Общественной палаты, ректоры крупнейших российских вузов, а также руководители компаний, в числе которых "Яндекс" и ГК "Росатом". НТО будет проводиться в России ежегодно.

"Национальная технологическая олимпиада - это главный социальный лифт для школьников из всех российских регионов, увлекающихся современными технологиями", - приводит слова Кириенко сайт кабинета министров. Первый замглавы Администрации президента РФ отметил, что "победители и призеры разных направлений олимпиады получают право без экзаменов поступить в ведущие российские университеты", а "командные инженерные соревнования олимпиады дополняют большое количество проектов платформы "Россия - страна возможностей", благодаря которым каждый молодой человек может раскрывать свои таланты, находить наставников, расширять свои образовательные и карьерные возможности, воплощать идеи и проекты в жизнь".

По словам Чернышенко, соревнования направлены на развитие у школьников и студентов интереса к инженерии, новым технологиям, исследовательской деятельности. "Реальные задачи от госкорпораций и крупнейших российских компаний, ориентированность на современный технологический пакет и новые рынки, командный формат - все это делает олимпиаду новым социальным институтом для создания молодежных технологических команд, способных создавать новые продукты и решения, направленные на развитие России и всего мира", - подчеркнул вице-премьер.

Национальная технологическая олимпиада стала преемницей Олимпиады Кружкового движения НТИ, которая проводилась с 2015 года и вошла в историю как первые в России командные инженерные соревнования для школьников. В 2021-2022 учебном году заявки на участие в НТО подали более 119 тысяч школьников из 85 регионов. К 2030 году организаторы планируют привлечь к участию в ней не менее 1 млн школьников.

На олимпиаде соревнуются более чем в 30 междисциплинарных профилях, среди которых анализ космических снимков и геопространственных данных, геномное редактирование, интеллектуальные энергетические системы, наносистемы и наноинженерия. В 2021-2022 учебном году новыми профилями стали фотоника, цифровые сенсорные системы и научная медиажурналистика.