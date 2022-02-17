В Думу внесли законопроект, запрещающий руководителям госучреждений заниматься коммерцией

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Дума Астраханской области в четверг внесла в Госдуму законопроект, который запрещает руководителям государственных и муниципальных учреждений заниматься коммерческой деятельностью. Текст размещен в думской электронной базе.

Федеральный закон "О противодействии коррупции" предлагается дополнить положением, согласно которому "лица, замещающие должности руководителей государственных (муниципальных) учреждений, не вправе быть учредителями (участниками) иного юридического лица, занимать иные оплачиваемые должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях (кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности), заниматься предпринимательской деятельностью".

Как отмечено в пояснительной записке, "должностные обязанности руководителя государственного (муниципального) учреждения обусловлены интересами государства и муниципальных образований, исполнением публично значимых функций в социальных и иных сферах, освоением бюджетных средств, связаны со значительными коррупционными рисками".

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Астраханской облдумы, инициатором данного предложения выступила региональная прокуратура. "Изменения законодательства будет способствовать добросовестному осуществлению полномочий руководителем государственного (муниципального) учреждения, не позволит ему действовать в интересах других лиц, хозяйствующих субъектов, органов власти и местного самоуправления, лоббировать их интересы, в том числе исключит вероятность возникновения ситуации конфликта интересов", - подчеркнули в пресс-службе.