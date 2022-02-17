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РФ обратилась к Подгорице с просьбой усилить охрану посольства России на случай провокаций

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Черногории направило ноту в черногорский МИД с просьбой усилить охрану здания посольства на случай возможных провокаций 19 февраля, когда запланирован "марш единения", организуемый Украиной. Об этом написала в четверг в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Консул Украины в Подгорице [Михаил Шматов] снабдил свой пост в "Фейсбуке" хэштегом "Россия должна быть уничтожена". Через несколько часов хэштег он убрал. Российское посольство направило ноту в МИД Черногории с просьбой усилить охрану нашего здания на случай провокаций 19 февраля, когда запланирован "марш единения", организуемый украинским посольством", - сообщила дипломат.

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