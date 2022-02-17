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Володин посетит с официальными визитами Кубу и Никарагуа

Поездки запланированы на 23 и 24 февраля

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетит 23 и 24 февраля с официальными визитами Кубу и Никарагуа, планируются встречи в парламентах и с руководством этих стран. Об этом в четверг сообщила думская пресс-служба.

"23 и 24 февраля председатель Государственной думы Вячеслав Володин посетит с официальными визитами Республику Куба и Республику Никарагуа. В ходе визитов будут обсуждаться вопросы сотрудничества между нашими странами, а также дальнейшее развитие межпарламентского диалога", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что "в Гаване и Манагуа запланированы встречи в парламентах и с руководством стран". 24 февраля Володин выступит на заседании Национальной ассамблеи Республики Никарагуа.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичКубаНикарагуаРоссия
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