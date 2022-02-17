Песков заявил, что РФ не будет требовать извинений за фейки о "вторжении" на Украину

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Москва не планирует требовать от западных СМИ публичных извинений за фейки о якобы планируемом вторжении Россию на территорию Украины, но надеется, что впредь авторы оголтелых заявлений будут придерживаться более серьезного и ответственного подхода. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да нет, не намерена. Здесь нечего играть в извинения, - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. - Россия, наверное, намерена все-таки ждать более серьезного, более ответственного и правдивого подхода от тех представителей, которые делают такие оголтелые безответственные заявления, и тех средств массовой информации, которые абсолютно этими заявлениями злоупотребляют, которые не обращают внимания на свое реноме, которые готовы втаптывать его просто в грязь".

Песков констатировал, что сейчас есть много западных газет, телеканалов и радиостанций, которые не гнушаются ничем. "И, честно говоря, я не знаю, как их аудитория, но по крайней мере наша аудитория над этим просто смеется", - добавил он.

Кремль надеется, что после ситуации с Украиной читатели западных СМИ поймут, чего стоят их заявления.

Песков пояснил, что подавать судебные иски к изданиям за такие публикации не планируется. "Здесь пусть, наверное, их читатели наконец-то поймут, чего стоит авторитет их средств массовой информации", - заметил представитель Кремля.

Представители многих стран Запада и организаций в последнее время ведут информационную агрессию против России.

РФ сожалеет, что Запад предпочитает не замечать агрессивных устремлений Киева.

"Мы сожалеем, что наши оппоненты предпочитают абсолютно не замечать агрессивных устремлений Киева на линии соприкосновения", - сказал он.

В Кремле также сожалеют, что западные страны "забыли, как жгли людей в Одессе, как убивали людей в Донбассе, когда там шла гражданская война". "И они каждый раз, обвиняя в чем-то Россию, предпочитают не призывать Киев к тому, что Киев не начал новую гражданскую войну", - констатировал Песков.