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Кризис на Украине
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Песков: провокации Киева у линии разграничения в Донбассе усилились в последние сутки

По словам пресс-секретаря президента России, Кремль знакомится с материалами СМИ о текущей ситуации на юго-востоке Украины, констатируя, что обстановка в этом регионе нагнетается

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Провокационные действия Киева у линии разграничения в Донбассе усилились в последние сутки, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль знакомится с материалами СМИ о текущей ситуации на юго-востоке Украины, констатируя, что обстановка в этом регионе нагнетается.

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"Мы слышим на протяжении последних суток сообщения о том, что, дескать, Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе, но речь идет о нашей собственной территории. Но никто, ни один западный представитель, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения. А вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация", - подчеркнул Песков.

Одновременно он обратил внимание на то, что представители ряда западных государств и организаций проявляют откровенную информационную агрессию в отношении Москвы и реального положения дел вокруг происходящего на Украине.

"Представители многих стран Запада, представители многих организаций, в том числе НАТО, в последнее время ведут по сути своими заявлениями неприкрытую информационную агрессию против нашей страны и против реального положения дел", - констатировал пресс-секретарь российского лидера.

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УкраинаРоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий Сергеевич
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