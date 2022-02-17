Песков: в графике Путина пока нет инспекции совместных учений с Белоруссией

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует инспекцию совместных российско-белорусских военных учений, сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В графике Путина совместной [с президентом Белоруссии Александром Лукашенко] инспекции нет, хотя президенты могут договориться о чем угодно. В настоящее время этого нет в графике президента", - сказал представитель Кремля.

Речи о дальнейшем присутствии российских военных в Белоруссии после учений пока нет.

"Об этом сейчас речи не идет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли рассматриваться вопрос о присутствии российских военных на территории Белоруссии после учений.

Песков напомнил, что сейчас учения идут, и "по завершении той или иной фазы учений войска отводятся в место их постоянной дислокации". "Это процесс, который займет какое-то определенное количество недель. Конечно, в одни сутки вывести все, что там аккумулировалось неделями, просто невозможно", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что это "обычная практика военных учений".