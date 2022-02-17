Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Киев неоднократно предлагал Москве организовать встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но у российской стороны есть вопрос о повестке переговоров. Об этом в четверг сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно получали сигналы от Киева с предложением встретиться, но каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: зачем, с какой целью", - сказал представитель Кремля.

По его словам, украинская сторона говорит "давайте встречаться", но по теме Донбасса. "Мы говорим: "Слушайте, давайте вы с донбассцами будете говорить про Донбасс. У вас есть к нам вопросы по другим темам?" Молчат", - рассказал Песков.