Дата визита Путина в Турцию пока не определена

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Дата визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не определена, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, дата визита не определена, она согласовывается по дипломатическим каналам", - сказал он.

26 января президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что пригласил Путина посетить республику. Кроме того, он выразил желание организовать встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского, чтобы они могли "продолжить путь по восстановлению атмосферы мира". В среду, 16 февраля, Эрдоган сообщил о желании провести телефонный разговор с Путиным, чтобы узнать его отношение к идее проведения трехсторонней встречи между президентами России, Украины и Турции в республике.

8 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что договоренность Москвы и Анкары о визите президента РФ есть, однако конкретные сроки пока не утверждены. По его словам, визит состоится, когда позволят графики президентов и эпидемиологические условия. Ранее Песков говорил, что два лидера проговаривали возможные варианты в конце февраля, а также обсуждали и другие даты. При этом представитель Кремля отмечал, что возможность встречи Путина и Зеленского на территории Турции пока в практическом плане не обсуждается.