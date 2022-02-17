Лавров заявил, что не знает, закончится ли эскалация вокруг Украины 20 февраля

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Ответ на вопрос, завершится ли эскалация вокруг Украины 20 февраля после окончания российско-белорусских учений, не зависит от России, поскольку не Москва занимается нагнетанием напряженности. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

"Насчет 20 февраля вопрос не ко мне, - ответил он. - 20 февраля заканчиваются наши учения ("Союзная решимость" - прим. ТАСС), как это и было объявлено. Закончится ли 20 февраля эскалация [вокруг Украины], я не знаю, потому что не мы ее раздуваем, не мы этим занимаемся".

Россия будет сама решать, как и какими средствами ей обеспечивать свою безопасность, заявил Лавров.