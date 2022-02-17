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Лавров считает, что НАТО занимает провокационную позицию, проводя политику открытых дверей

Министр иностранных дел России отметил, что "это высокомерная позиция"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Североатлантический альянс занимает высокомерную и провокационную позицию, проводя политику открытых дверей, которая подталкивает нейтральные страны присоединяться к НАТО. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

"Это высокомерная позиция [НАТО], заодно она является прямо провокационной, потому что призвана подталкивать нейтральные страны к тому, чтобы они стучались в эту самую открытую дверь", - сказал он.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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