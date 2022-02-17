Лавров: ЕС считает возможным вмешиваться с антироссийскими устремлениями в дела соседей РФ

ЕС считает возможным для себя устанавливать сферы влияния и вмешиваться с антироссийскими устремлениями в дела соседей РФ - Лавров.

Запад пытается перевернуть установленный порядок выполнения минских соглашений в угоду Киеву - Лавров.

Лавров указал на нечистоплотные попытки Запада уйти от ответственности за действия Киева и возложить вину на РФ.

Переговоры РФ с Западом о вопросах безопасности будут продолжаться по всем предложенным Москвой аспектам - Лавров.

Проблемы в сфере безопасности в Европе нельзя разрешить без продвижения по ключевым озабоченностям Москвы - Лавров.