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Лавров: ЕС считает возможным вмешиваться с антироссийскими устремлениями в дела соседей РФ

ЕС считает возможным для себя устанавливать сферы влияния и вмешиваться с антироссийскими устремлениями в дела соседей РФ - Лавров.

Запад пытается перевернуть установленный порядок выполнения минских соглашений в угоду Киеву - Лавров.

Лавров указал на нечистоплотные попытки Запада уйти от ответственности за действия Киева и возложить вину на РФ.

Переговоры РФ с Западом о вопросах безопасности будут продолжаться по всем предложенным Москвой аспектам - Лавров.

Проблемы в сфере безопасности в Европе нельзя разрешить без продвижения по ключевым озабоченностям Москвы - Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
Грушко: Россия не направит 17 февраля ответ по гарантиям безопасности в НАТО
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