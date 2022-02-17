Захарова прокомментировала новый прогноз Politico о "вторжении" отрывком из Островского

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на новый прогноз газеты Politico о якобы готовящемся после 20 февраля "вторжении" России на Украину отрывком из пьесы Александра Островского "Женитьба Бальзаминова".

"У нас новая дата вторжения - 20 февраля и далее до "заката Европы". На сей раз американское издание с европейской штаб-квартирой Politico <...> "Немного похоже на "Женитьбу Бальзаминова" Островского: "Говорят, какая-то комета или планида идет! Так ученые смотрели на небо в метроскоп и подсчитали все точно по цифрам: в который день и в котором часу она на землю сядет", - написала Захарова в четверг в своем Telegram-канале.

Осенью 2021 года Politico приобрел германский медиаконцерн Axel Springer. Он выпускает в том числе газету Bild, которая в начале февраля опубликовала детальный план "вторжения", якобы планируемого Москвой.

Западные СМИ в течение последних месяцев неоднократно сообщали о якобы возможном вторжении РФ на украинскую территорию, называя "точные даты" и даже время и раз за разом перенося их. Российская сторона последовательно отвергала такие утверждения. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва войны не хочет и инициировала переговоры о гарантиях безопасности, чтобы не допустить подобного развития событий.