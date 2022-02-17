Грушко: Россия не направит 17 февраля ответ по гарантиям безопасности в НАТО

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Москва продолжает работу над своим ответом по гарантиям безопасности в адрес НАТО, этот документ не будет отправлен сегодня. Об этом заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Нет, сегодня не отправим, мы работаем еще над ним", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва направит Вашингтону свою реакцию на предложения по гарантиям безопасности, он вскоре будет опубликован.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

В понедельник президент РФ Владимир Путин обсудил с Лавровым реакцию США и НАТО на инициативы Москвы по безопасности. На вопрос главы государства, есть ли шанс договориться по проблемным вопросам с западными партнерами, министр ответил утвердительно, пояснив, что "шанс есть всегда". Он добавил, что российский ответ на предложения Вашингтона и Брюсселя уже готов и сформулирован на десяти страницах.