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Песков: авторы фейков о датах "вторжения" РФ на Украину не признали свою неправоту

Никто из авторов фейков о датах "вторжения" РФ на Украину не признал потом свою неправоту - Песков.

Лавров заявил, что не знает, закончится ли эскалация вокруг Украины 20 февраля
Министр иностранных дел отметил, что Россия будет сама решать, как и какими средствами ей обеспечивать свою безопасность
Лавров заявил, что не знает, закончится ли эскалация вокруг Украины 20 февраля
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