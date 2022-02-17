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В Кремле не воспринимают претензии о том, как РФ перемещает войска по своей территории

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Кремль не готов и не будет воспринимать претензии, в том числе от США, о том, как РФ перемещает военные силы по своей территории, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Во-первых, мы не готовы и не будем воспринимать претензии относительно того, как мы перемещаем вооруженные силы на территории нашей страны. Это наше суверенное право, и мы не намерены это ни с кем обсуждать", - ответил Песков на просьбу прокомментировать данные о том, что Россия якобы продолжает направлять войска к границе с Украиной.

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