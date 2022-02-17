Россия не будет участвовать в спецзаседании в ОБСЕ по запросу Украины 18 февраля

ВЕНА, 17 февраля. /ТАСС/. Россия не будет принимать участие в пятницу в совместном специальном заседании Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ по запросу Украины в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности из-за ситуации вдоль российско-украинской границы. Как сообщил в четверг корреспонденту ТАСС руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, такой запрос украинской стороны не имеет оснований.

"Мы уже проинформировали украинское постпредство и польское председательство ОБСЕ официальной нотой, что все мероприятия, проводимые Вооруженными силами РФ, связанные с перемещением войсковых подразделений, выполняются в рамках плановой боевой подготовки и не требуют уведомлений. Попытки прибалтов и Украины задействовать пункт 16 Венского документа 2011 несостоятельны, так как не имеют оснований, - заявил Гаврилов. - В этой связи Россия не будет участвовать во встречах и совместных заседаниях, созываемых по просьбе Украины, и возражает против принятия каких-либо решений. Мы не намерены участвовать в этом оркестрированном англосаксами массовом психозе вокруг Украины".

Председательство Польши в ОБСЕ сообщило о созыве такого заседания в пятницу. Ранее о запросе такого заседания сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он пояснил, что Киеву недостаточно заявлений о завершении российских учений на границе с Украиной, а нужна прозрачность и факты.

Во вторник в ОБСЕ по запросу Украины уже прошли закрытые консультации государств - участников этой организации в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности для разъяснения ситуации с "необычной военной деятельностью" вдоль российско-украинской границы. Россия во встрече не участвовала. Решений по ее итогам принято не было.

Как ранее заявлял ТАСС Константин Гаврилов, Россия уведомила ОБСЕ, что не примет участие в запрошенных Украиной консультациях, поскольку Москва не осуществляет никакой необычной военной деятельности, а также не будет участвовать и возражает против принятия решений на возможном совместном заседании Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Как отмечал Кулеба, на встрече будут обсуждаться рекомендации для совместных действий.