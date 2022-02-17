Обострение в Донбассе. ЛНР и ДНР сообщают об обстрелах и возможном наступлении ВС Украины

Ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась в четверг. Неподконтрольные Киеву республики Донбасса сообщают о массированных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подготовке украинской стороной наступления. Обострение совпало с рабочей поездкой президента страны Владимира Зеленского в зону операции ВСУ в Донбассе. В своем Instagram он сообщил, что на катере отправился по Азовскому морю в район проведения операции.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее "очень и очень опасной" из-за провокаций украинской стороны.

По условиям перемирия в Донбассе с лета 2020 года запрещено ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Ответный огонь разрешено вести только при прямом приказе командования. В последний раз стороны договаривались вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня на заседании контактной группы 22 декабря 2021 года. С тех пор крупных обстрелов не фиксировалось.

ТАСС собрал главное об обострении на востоке Украины.

Утренний обстрел

В Луганске сообщили, что обстрелы со стороны ВС Украины начались в 05:32 мск. В зону поражения попали населенные пункты как Луганской, так и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), в том числе и запад Донецка. Использовались минометы, гранатометы, БМП, крупнокалиберное стрелковое оружие, а также противотанковые ракетные комплексы. Республика называет обстрелы с украинской стороны самыми активными за последние месяцы. Огонь ведется по объектам гражданской инфраструктуры и жилым кварталам.

Обострилась обстановка на линии соприкосновения. Народная милиция ДНР сообщает о размещении ВСУ двух гаубиц и бронированной машины в жилых районах на линии. Также украинская сторона не позволяет проконтролировать обстановку мониторинговым беспилотникам ОБСЕ.

ЛНР называет действия ВСУ спланированной провокацией, направленной на то, чтобы вызвать ответный огонь. После продолжительных обстрелов обе республики его действительно открыли, чтобы подавить огневые средства противника: "Наши военные в джентльменство не играют", - пояснил представитель ЛНР в контактной группе по Украине Родион Мирошник.

Сейчас в Донецке выясняют число пострадавших мирных жителей и повреждения гражданской инфраструктуры. ДНР направила информацию о нарушениях перемирия в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и призвала ОБСЕ его зафиксировать.

Разведка прогнозирует наступление