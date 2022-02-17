Обострение в Донбассе. ЛНР и ДНР сообщают об обстрелах и возможном наступлении ВС Украины

Ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась в четверг. Неподконтрольные Киеву республики Донбасса сообщают о массированных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подготовке украинской стороной наступления. Обострение совпало с рабочей поездкой президента страны Владимира Зеленского в зону операции ВСУ в Донбассе. В своем Instagram он сообщил, что на катере отправился по Азовскому морю в район проведения операции.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее "очень и очень опасной" из-за провокаций украинской стороны.
По условиям перемирия в Донбассе с лета 2020 года запрещено ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Ответный огонь разрешено вести только при прямом приказе командования. В последний раз стороны договаривались вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня на заседании контактной группы 22 декабря 2021 года. С тех пор крупных обстрелов не фиксировалось.
ТАСС собрал главное об обострении на востоке Украины.
Утренний обстрел
- В Луганске сообщили, что обстрелы со стороны ВС Украины начались в 05:32 мск. В зону поражения попали населенные пункты как Луганской, так и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), в том числе и запад Донецка. Использовались минометы, гранатометы, БМП, крупнокалиберное стрелковое оружие, а также противотанковые ракетные комплексы. Республика называет обстрелы с украинской стороны самыми активными за последние месяцы. Огонь ведется по объектам гражданской инфраструктуры и жилым кварталам.
- Обострилась обстановка на линии соприкосновения. Народная милиция ДНР сообщает о размещении ВСУ двух гаубиц и бронированной машины в жилых районах на линии. Также украинская сторона не позволяет проконтролировать обстановку мониторинговым беспилотникам ОБСЕ.
- ЛНР называет действия ВСУ спланированной провокацией, направленной на то, чтобы вызвать ответный огонь. После продолжительных обстрелов обе республики его действительно открыли, чтобы подавить огневые средства противника: "Наши военные в джентльменство не играют", - пояснил представитель ЛНР в контактной группе по Украине Родион Мирошник.
- Сейчас в Донецке выясняют число пострадавших мирных жителей и повреждения гражданской инфраструктуры. ДНР направила информацию о нарушениях перемирия в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и призвала ОБСЕ его зафиксировать.
Разведка прогнозирует наступление
- Согласно представленным Народной милицией ДНР данным разведки, ВСУ в целом активно готовятся к боевым действиям. В районе города Хмельницкий происходит подготовка к использованию ракетных комплексов "Точка-У".
- Также, по данным разведки ДНР, украинская сторона планирует высадку морского десанта на азовском побережье республики. В состав ударной группы для направления Сартана - Коминтерново включены разведрота и рота огневой поддержки, а также готовятся к переброске взводы из батальона территориальной обороны. С моря будут использоваться переданные США катера.
- Кроме того, в Донецке заявляют, что получили информацию о планах эвакуации руководства Украины - офиса президента Владимира Зеленского и Верховной рады - из Киева во Львов вслед за посольствами ряда стран Запада.