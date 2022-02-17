Эксперт: Киев может отказаться от вступления в НАТО, если получит бонусы от Запада

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Украинское руководство может отказаться от продавливания вопроса вступления страны в НАТО, если это станет частью большой сделки, предусматривающей получение определенных бонусов от Запада и гарантий безопасности от России. Такое мнение в четверг в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Нельзя исключать, что украинское руководство могло бы отказаться от вступления в НАТО, хотя это трудный шаг. С учетом того, что было заявлено Киевом, это значит сжигать политический капитал и ставить себя под удар, но я думаю, что здесь вопрос стоит о том, можно ли вот такой отказ от этой цели сделать частью какой-то общей сделки, то есть как-то увязать это с развитием Минских соглашений, получением каких-то дополнительных бонусов со стороны Запада, каких-то обязательств со стороны Москвы, поскольку в конечном счете членство в НАТО - это не самоцель, а средство, с помощью которого Украина пытается обеспечить свою безопасность, - сказал Кортунов. - Средство, по всей видимости, не единственное и, возможно, неидеальное. Поэтому надо думать, какие могут быть альтернативные механизмы и гарантии, которые позволяли бы Украине не педалировать вот эту болезненную для Москвы тему".

По его словам, чтобы объяснить потенциальный отказ от вступления в НАТО, украинское руководство должно представить обществу преимущества такого решения. Вместе с тем, констатировал специалист, даже отказ от вступления в альянс не помешает Украине вести военно-техническое сотрудничество с блоком.

Настроения на Украине

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что предыдущее руководство страны должно было провести референдум, прежде чем включать в конституцию положение о членстве в Североатлантическом альянсе, специалист указал на то, это положение все равно не препятствует проведению подобного волеизъявления. Украинская конституция не раз подвергалась изменениям, напомнил Кортунов. Вопрос о референдуме может стать актуальным, если возникнет политическая необходимость, предположил аналитик. Он указал на то, что, согласно социальным опросам, в украинском обществе нет единства относительно необходимости членства страны в блоке.

"Одни опросы показывают, что есть небольшой перевес в пользу вступления в НАТО, другие - что есть примерное равновесие. Я бы, конечно, не доверял полностью данным социологии, они могут быть обманчивы, но мне кажется, что можно сказать с относительной долей уверенности, что вот такого консенсуса о вступлении в НАТО, который, скажем, существует в Грузии, в украинском обществе пока что не сложилось", - продолжил собеседник агентства.

Перспективы вступления

Кортунов отметил, что не просматривается реальной перспективы вступления Украины в НАТО в ближайшие десятилетия. Он указал и на то, что внутри блока нет консенсуса относительно необходимости принятия страны в альянс. "Далеко не все страны готовы видеть Украину в рядах НАТО, поскольку считают, что Украина - это не производитель, а потребитель безопасности. Для безопасности других стран Украина мало что может сделать, а создать дополнительные проблемы - это всегда пожалуйста", - констатировал эксперт.

Он указал на то, что в уставе НАТО нет жестких требований относительно отсутствия территориальных споров у страны-кандидата на вступление. Однако чтобы участие в альянсе стало возможным, Украине, по словам специалиста, необходимо "привести военную инфраструктуру в соответствии со стандартами НАТО и обеспечить должный контроль над военными со стороны гражданской власти".