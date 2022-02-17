{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Переговоры России и США по гарантиям безопасности
Обновлено 

МИД РФ опубликовал текст письменной реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности

Он содержит 11 страниц
Здание МИД РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Посол США в РФ Джон Салливан в четверг получил письменную реакцию Москвы на ответ США по теме гарантий безопасности, говорится в опубликованном в четверг на сайте МИД РФ соответствующем документе.

На эту тему
Реакция России на ответ США по гарантиям безопасности. Полный текст
Реакция России на ответ США по гарантиям безопасности.

Опубликованный документ с содержанием реакции содержит 11 страниц.

"17 февраля с. г. приглашенному в МИД России послу США Дж. Салливану была передана следующая реакция на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между Российской Федерации и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности", - говорится в документе.

Теги
СШАРоссияСалливан, ДжонПереговоры России и США по гарантиям безопасности
Переговоры России и США по гарантиям безопасности
МИД РФ: США подтвердили поддержку политике открытых дверей НАТО в своем ответе
В ведомстве отметили, что она противоречит базовым обязательствам, принятым в рамках СБСЕ/ОБСЕ, прежде всего обязательству "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других"
Читать полностью