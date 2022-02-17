МИД РФ опубликовал текст письменной реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Посол США в РФ Джон Салливан в четверг получил письменную реакцию Москвы на ответ США по теме гарантий безопасности, говорится в опубликованном в четверг на сайте МИД РФ соответствующем документе.

Опубликованный документ с содержанием реакции содержит 11 страниц.

"17 февраля с. г. приглашенному в МИД России послу США Дж. Салливану была передана следующая реакция на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между Российской Федерации и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности", - говорится в документе.