В МИД РФ заявили, что никакого "российского вторжения" на Украину нет и не планируется

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Никакого "российского вторжения", о котором заявляют США и их союзники, нет и не планируется. Об этом говорится в опубликованной в четверг на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

"Никакого "российского вторжения" на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется, поэтому утверждения об "ответственности России за эскалацию" нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности", - говорится в документе.

"Упоминание в данном контексте российских обязательств по Будапештскому меморандуму 1994 года никакого отношения к внутриукраинскому конфликту не имеет и не распространяется на обстоятельства, ставшие следствием действия там внутренних факторов. Утрата украинским государством территориальной целостности - результат произошедших внутри него процессов", - отмечается в тексте.