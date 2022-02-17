МИД РФ: США подтвердили поддержку политике открытых дверей НАТО в своем ответе

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты подтвердили поддержку политике открытых дверей НАТО в своем ответе на предложения РФ по гарантиям безопасности. Об этом говорится в опубликованном в четверг на сайте МИД РФ документе с содержанием российской реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

"США подтверждают "твердую поддержку" политике "открытых дверей НАТО". Но она противоречит базовым обязательствам, принятым в рамках СБСЕ/ОБСЕ, прежде всего обязательству "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - говорится в документе.

"Данная политика не согласуется с установками самого альянса, который по итогам заседания [министров иностранных дел] НАТО 6-7 июня 1991 года в Копенгагене обязался "не извлекать односторонних преимуществ из изменившейся ситуации в Европе", "не угрожать легитимным интересам" других государств, не стремиться к их "изоляции" или "проведению новых разделительных линий на континенте", - подчеркнули в МИД РФ.