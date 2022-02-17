МИД РФ: Россия вынуждена реагировать из-за неготовности США договариваться о безопасности

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Москва будет вынуждена реагировать, в том числе путем военно-технических мер, из-за неготовности Вашингтона договариваться о гарантиях безопасности. Об этом говорится в опубликованной в четверг на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

"В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера", - сообщили в МИД РФ.