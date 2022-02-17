РФ настаивает на выводе сил США из Прибалтики, Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Москва настаивает на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в Центрально-Восточной (ЦВЕ) и Юго-Восточной (ЮВЕ) Европе и Прибалтике.

Об этом говорится в опубликованной в четверг на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

"Настаиваем на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в ЦВЕ, ЮВЕ и Прибалтике. Убеждены, что национальных потенциалов в этих зонах вполне достаточно. Готовы к обсуждению этой темы на основе статей 4 и 5 российского проекта договора", - говорится в документе.