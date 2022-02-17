МИД: РФ ждет от НАТО предложений о формах закрепления отказа от расширения на Восток

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россия ждет от членов НАТО конкретных предложений о содержании и формах юридического закрепления отказа от расширения альянса на Восток.

Об этом говорится в опубликованном в четверг на сайте МИД РФ документе с содержанием российской реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

"Призываем США и НАТО вернуться к выполнению международных обязательств в сфере поддержания мира и безопасности. Ожидаем от членов альянса конкретных предложений о содержании и формах юридического закрепления отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток", - говорится в документе.