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Переговоры России и США по гарантиям безопасности

МИД: РФ ждет от НАТО предложений о формах закрепления отказа от расширения на Восток

В ведомстве призвали США и НАТО вернуться к выполнению международных обязательств в сфере поддержания мира и безопасности

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россия ждет от членов НАТО конкретных предложений о содержании и формах юридического закрепления отказа от расширения альянса на Восток.

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Реакция России на ответ США по гарантиям безопасности. Полный текст
Реакция России на ответ США по гарантиям безопасности.

Об этом говорится в опубликованном в четверг на сайте МИД РФ документе с содержанием российской реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

"Призываем США и НАТО вернуться к выполнению международных обязательств в сфере поддержания мира и безопасности. Ожидаем от членов альянса конкретных предложений о содержании и формах юридического закрепления отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток", - говорится в документе.

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СШАРоссияПереговоры России и США по гарантиям безопасности
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