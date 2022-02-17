МИД РФ назвал несостоятельным тезис США о том, что РФ "разожгла конфликт на Донбассе"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Причины конфликта в Донбассе носят внутриукраинский характер, заявления США о причастности к ним России несостоятельны. Об этом говорится в опубликованной в четверг на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

"Повторяющийся в ответе США тезис, что Россия якобы "разожгла конфликт на Донбассе", несостоятелен. Его причины носят сугубо внутриукраинский характер. Урегулирование возможно только путем реализации Минских соглашений и Комплекса мер, очередность и ответственность по реализации которых четко прописаны и единогласно подтверждены резолюцией Совета Безопасности ООН 2202, в том числе США, Францией и Великобританией. В п. 2 данной резолюции сторонами названы Киев, Донецк и Луганск. Ни в одном из этих документов не говорится об ответственности России за конфликт на Донбассе. Россия вместе с ОБСЕ играет роль посредника в главном переговорном формате - Контактной группе - и вместе с Берлином и Парижем - в нормандском формате, который формулирует рекомендации сторонам конфликта и следит за их выполнением", - говорится в документе.