Кремль своевременно сообщит о сроках послания Путина парламенту

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Кремль пока не анонсирует, в какие сроки президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в 2022 году. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, об этом будет объявлено своевременно.

Ранее на совещании по экономике Путин рассказал, что у него началась серия встреч по подготовке к посланию.

"Сообщим своевременно", - заверил представитель Кремля в ответ на вопрос, когда может быть оглашено обращение и возможно ли такое мероприятие в марте.

Ранее Песков говорил, что окончательного решения по срокам и формату послания пока нет, оно будет приниматься с учетом эпидемической обстановки.