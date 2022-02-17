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Послание президента Федеральному собранию

Кремль своевременно сообщит о сроках послания Путина парламенту

Решение по срокам и формату будет приниматься с учетом эпидемической обстановки

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Кремль пока не анонсирует, в какие сроки президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в 2022 году. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, об этом будет объявлено своевременно.

Ранее на совещании по экономике Путин рассказал, что у него началась серия встреч по подготовке к посланию.

"Сообщим своевременно", - заверил представитель Кремля в ответ на вопрос, когда может быть оглашено обращение и возможно ли такое мероприятие в марте.

Ранее Песков говорил, что окончательного решения по срокам и формату послания пока нет, оно будет приниматься с учетом эпидемической обстановки.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПослание президента Федеральному собранию
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