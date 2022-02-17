Сайт МИД РФ перестал работать после публикации реакции Москвы на ответы США по гарантиям

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Официальный сайт Министерства иностранных дел России перестал работать в четверг после публикации одиннадцатистраничного документа с реакцией Москвы на ответы США по российским предложениям о гарантиях безопасности, убедился корреспондент ТАСС.
При попытке открыть сайт ведомства пользователь получает сообщение о том, что страница недоступна.
В 17:00 мск российское дипведомство разместило на своем сайте полный текст ответа, который был также передан послу США в Москве Джону Салливану.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции заявил о намерении обнародовать текст российского ответа, "поскольку в противном случае "общественное мнение будет забиваться <…> ложью, откровенной пропагандой".
США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.