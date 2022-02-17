Юлия Купецкая стала временно исполняющей обязанности главы Мытищ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Глава подмосковного городского округа Мытищи Виктор Азаров покинул свой пост по собственному желанию, временно исполнять обязанности будет первый заместитель главы администрации округа Юлия Купецкая. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Главного управления территориальной политики Подмосковья.

"В городском округе Мытищи назначен временно исполняющий обязанности главы. 17 февраля 2022 года Советом депутатов городского округа Мытищи Московской области принято решение о возложении временного исполнения полномочий главы на первого заместителя главы администрации городского округа Мытищи Московской области Купецкую Ю.О." - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте администрации округа, Виктор Азаров покинул свой пост по собственному желанию.

До того, как Юлия Купецкая заняла пост замглавы администрации Мытищ, она работала в должности главы городского округа Серпухов.