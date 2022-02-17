Россия намерена ждать более серьезного и правдивого подхода от представителей стран, заявляющих об "агрессии" РФ в отношении Украины - Песков.
Песков: Москва намерена ждать более серьезного подхода от стран, заявляющих об агрессии РФ
Переговоры России и США по гарантиям безопасности
МИД РФ: вариант США о мерах верификации РСМД в Румынии, Польше и РФ можно проработать
В ведомстве отметили, что США берут за основу российский подход, который предусматривает взаимное урегулирование встречных озабоченностей в контексте ранее действовавшего ДРСМД
Читать полностью