Песков: Москва намерена ждать более серьезного подхода от стран, заявляющих об агрессии РФ

Переговоры России и США по гарантиям безопасности

МИД РФ: вариант США о мерах верификации РСМД в Румынии, Польше и РФ можно проработать

В ведомстве отметили, что США берут за основу российский подход, который предусматривает взаимное урегулирование встречных озабоченностей в контексте ранее действовавшего ДРСМД

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