Путин продлил на год срок госслужбы Богданову и Грушко

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на год продлил срок государственной службы заместителю министра иностранных дел Михаилу Богданову. Как следует из опубликованного в четверг распоряжения главы государства, такое же решение принято и для еще одного замглавы МИД - Александра Грушко, который ранее был постпредом России при НАТО.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службы на один год: заместителю министра иностранных дел РФ Богданову Михаилу Леонидовичу, заместителю министра иностранных дел РФ Грушко Александру Викторовичу", - говорится в документе.

Михаилу Богданову в марте исполнится 70 лет, его коллеге Александру Грушко - 67 в апреле.

Грушко занимает пост замглавы МИД РФ с 2018 года, в 2012-2018 годах он был постпредом РФ при НАТО, а ранее в течение семи лет работал тоже на должности замминистра.

Богданов должность замглавы МИД РФ занимает с 2011 года, в 2014 году был назначен специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.

Предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет. При этом госслужащему, замещающему должность категории "руководители" высшей группы должностей, срок службы может быть продлен.