{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин продлил на год срок госслужбы Богданову и Грушко

Замглавы МИД РФ Михаилу Богданову в марте исполнится 70 лет, его коллеге Александру Грушко - 67 в апреле

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на год продлил срок государственной службы заместителю министра иностранных дел Михаилу Богданову. Как следует из опубликованного в четверг распоряжения главы государства, такое же решение принято и для еще одного замглавы МИД - Александра Грушко, который ранее был постпредом России при НАТО.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службы на один год: заместителю министра иностранных дел РФ Богданову Михаилу Леонидовичу, заместителю министра иностранных дел РФ Грушко Александру Викторовичу", - говорится в документе.

Михаилу Богданову в марте исполнится 70 лет, его коллеге Александру Грушко - 67 в апреле.

Грушко занимает пост замглавы МИД РФ с 2018 года, в 2012-2018 годах он был постпредом РФ при НАТО, а ранее в течение семи лет работал тоже на должности замминистра.

Богданов должность замглавы МИД РФ занимает с 2011 года, в 2014 году был назначен специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.

Предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет. При этом госслужащему, замещающему должность категории "руководители" высшей группы должностей, срок службы может быть продлен.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБогданов, Михаил ЛеонидовичГрушко, Александр Викторович
Переговоры России и США по гарантиям безопасности
Косачев: конструктивного ответа на базовые предложения РФ по гарантиям безопасности нет
По словам сенатора, переговоры ведутся не в спокойной дипломатической атмосфере, "а в виртуально-истерическом климате"
Читать полностью