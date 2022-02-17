Россия готова предоставить больше кандидатов на посты в СММ ОБСЕ

ВЕНА, 17 февраля. /ТАСС/. Россия готова предоставить еще больше высококвалифицированных кандидатов на ответственные посты в составе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине. Об этом сообщил в четверг заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич на заседании постоянного совета этой организации в Вене.

"Миссия отмечает технику в нарушение линий отвода. Призываем нарастить в рамках имеющихся возможностей мониторинг за ситуацией на линии соприкосновения в целях раннего выявления признаков подготовки к вооруженным провокациям. Если миссии для этого не хватает "рабочих рук", Россия готова представить еще больше высококвалифицированных кандидатов на ответственные посты в СММ", - заявил Буякевич.

Зампостпреда РФ пояснил, что из отчетов миссии ОБСЕ видно, что ситуация на линии соприкосновения остается напряженной, а также продолжают демонстративно нарушаться меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Россия также обратила внимание на оценки главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Яшара Халита Чевика о том, что причин для эвакуации персонала СММ на данном этапе нет. "Мы внимательно отфискировали ваши, уважаемый господин Яшар Халит Чевик, оценки о том, что причин для экстренной эвакуации персонала СММ на текущем этапе нет. Понимаем, что внезапные трудности, с которыми столкнулась СММ, вынуждают принимать спешные меры по кадровой реорганизации ее работы, дабы обеспечить непрерывный мониторинг и отчетную деятельность", - отметил Буякевич в ответ на отчет Чевика на Постоянном совете ОБСЕ.

Решение некоторых стран вывести своих наблюдателей из состава СММ было принято без консультаций с руководством этой структуры и нанесло серьезный ущерб репутации этих государств, добавил Буякевич. "Решения вывести свой персонал из состава миссии приняли власти ряда государств - участников ОБСЕ. Сделано это в спешном порядке и, насколько мы понимаем, без предварительных консультаций с руководством СММ. Этот удар имел своей целью, очевидно, <…> посеять панику и в среде самих наблюдателей, сделав миссию неспособной полноценно выполнять мандат. Как бы то ни было, нанесен серьезный урон репутации государств, которые попытались использовать нашу общую миссию, это крупнейшее полевое присутствие ОБСЕ на общеевропейском пространстве, в собственных политических целях", - подчеркнул Буякевич.

Как заметил российский дипломат, теперь можно смело задаваться вопросом о том, стоит ли воспринимать группу стран, занимающихся пропагандой войны, как надежных партнеров в деле реализации совместно согласованных международных задач. "Очевиден и ответ на вопрос о том, способны ли они внести хоть сколь-нибудь конструктивный вклад в содействие урегулированию", - добавил Буякевич.

"Информационный терроризм"

Поведение и заявления политиков США и других стран Запада на тему пропаганды "вторжения" на Украину похожи на безответственный "информационный терроризм", заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ.

По его словам, российская сторона с сожалением констатирует, что "в дезинформационной кампании, имеющей своей целью пропаганду войны, самое активное участие приняли государственные служащие и политики высокого ранга в США, Великобритании, Канаде и ряде стран западной Европы". "Вслед за эвакуацией и передислокацией персонала своих посольств, расположенных в Киеве, они призывали граждан своих стран срочно покинуть Украину. Теперь же, несмотря на фиаско в пропаганде о "неминуемом вторжении", в США, например, "на голубом глазу" требуют предоставления неких "доказательств", что "такого вторжения точно не будет". Все это сродни безответственному "информационному терроризму", который, судя по всему, призван заставить всех оставаться в запредельном напряжении", - заявил Буякевич.

Российский дипломат обратил внимание, что с подачи Вашингтона в последнее время раскручивался миф о якобы готовящемся "грядущем вторжении" России на Украину. "Вторжение", разумеется, не состоялось", - указал Буякевич.

Почти 10 тыс. нарушений режима тишины

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала почти 10 тыс. нарушений режима прекращения огня на востоке Украины с начала года. "С начала текущего года СММ зарегистрировала уже порядка 10 тыс. нарушений. Печальной обыденностью остаются регулярные обстрелы городов Донбасса, приносящие бесчисленные страдания мирному населению", - отметил Буякевич.

Так, по сообщениям властей Донбасса, только за прошедшие сутки обстрелам из разных видов вооружений, в том числе крупнокалиберных, подверглись уже 12 населенных пунктов, указал заместитель постоянного представителя РФ.

История вопроса

Как сообщала ранее СММ ОБСЕ, некоторые государства - участники организации приняли решение, что их прикомандированные сотрудники на Украине должны в течение нескольких дней покинуть эту страну, однако миссия продолжит выполнять свой мандат с наблюдателями, размещенными в 10 городах Украины.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. С 9 января в Донбассе отмечается рост напряженности, его республики сообщают об обстрелах вдоль всей линии соприкосновения.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.