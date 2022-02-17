Косачев: конструктивного ответа на базовые предложения РФ по гарантиям безопасности нет

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. США не дают конструктивного ответа на основные предложения России по гарантиям безопасности, а официальная переписка властей РФ с американцами похожа на разговор юриста с пропагандистом. Так вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в четверг прокомментировал опубликованную официальную реакцию России на переданные ей 26 января ответы США и НАТО на предложения о гарантиях безопасности.

"Общий вывод - конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности по-прежнему нет. И если готовности договариваться о твердых гарантиях обеспечения нашей безопасности так и не будет, Россия будет вынуждена реагировать, "в том числе путем реализации мер военно-технического характера". Ну что ж, все предельно конкретно и аргументированно. Переврать точно не получится, игнорировать и затянуть, надеюсь, тоже", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

"Общее впечатление - продолжается разговор юриста с пропагандистом. Это, конечно же, лучше, чем разговор глухого с немым, <...> но пока еще не то, чего хотелось бы. Именно поэтому наша сторона опять предпочитает публичный разговор - это и показатель абсолютной уверенности в собственной позиции, и стремление избежать искажений этой позиции на публику", - отметил сенатор.

По его словам, переговоры ведутся не в спокойной дипломатической атмосфере, "а в виртуально-истерическом климате, искусственно сгенерированном политиками и СМИ Запада именно для того, чтобы избежать серьезного обсуждения фундаментальных российских инициатив".

"Поэтому считаю оправданным подробное изложение матчасти по базовым составляющим нынешней международной повестки. Прежде всего, по Украине", - сказал политик, подчеркнув, что решение украинского конфликта - "не в давлении на Россию, не в вооружении Украины, а в принуждении Киева к выполнению комплекса мер по реализации минских соглашений". "А вот принятие в НАТО страны, не исключающей попыток силой "вернуть" Крым, может втянуть США и их союзников в прямой вооруженный конфликт с Россией", - продолжил сенатор.

"Американская сторона заявляет, что нынешняя конфигурация сил США и НАТО является пропорциональной и полностью соответствует обязательствам по Основополагающему акту Россия - НАТО. Однако именно из-за этой конфигурации в Европе сложилась недопустимая ситуация. Принцип неделимости безопасности Вашингтон сводит к праву государств свободно выбирать союзы. Однако эта свобода не абсолютна и является лишь половиной известной формулы, зафиксированной в Хартии европейской безопасности", - уверен Косачев.

Предложения проигнорированы

Сенатор отметил, что в целом проигнорирован пакетный характер российских предложений, "из которых намеренно выбраны удобные для США темы". "Хотя [они] и признали оправданность ряда российских предложений и инициатив на некоторых направлениях, выдвигавшихся в последние годы, однако вырывают их из общего пакета и пытаются делать вид, что успех может быть достигнут лишь там, где это устроит только одну - западную - сторону", - написал вице-спикер СФ.

При этом он отметил, что есть точки соприкосновения по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, "потенциал для взаимоприемлемых договоренностей" в вопросе снижения рисков в связи с полетами тяжелых бомбардировщиков вблизи границ сторон, а также "в обсуждении предотвращения инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним".