Сайт МИД России возобновил работу после непродолжительных перебоев

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Сайт МИД РФ возобновил работу после непродолжительных перебоев ввиду неудовлетворительной работы техслужб.
Журналисты отмечают, что в последнее время перебои в функционировании сайта наблюдаются регулярно.
Ранее МИД РФ опубликовал одиннадцатистраничный документ с реакцией Москвы на ответы США по российским предложениям о гарантиях безопасности. Пользователи сделали предположение, что недоступность сайта объясняется большим числом желающих просмотреть страницу с соответствующей информацией.