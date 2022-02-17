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Сайт МИД России возобновил работу после непродолжительных перебоев

В ведомстве ранее объяснили перебои неудовлетворительной работой техслужб

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Сайт МИД РФ возобновил работу после непродолжительных перебоев ввиду неудовлетворительной работы техслужб.

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Журналисты отмечают, что в последнее время перебои в функционировании сайта наблюдаются регулярно.

Ранее МИД РФ опубликовал одиннадцатистраничный документ с реакцией Москвы на ответы США по российским предложениям о гарантиях безопасности. Пользователи сделали предположение, что недоступность сайта объясняется большим числом желающих просмотреть страницу с соответствующей информацией.

Теги
Россия
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