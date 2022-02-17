Сайт МИД России возобновил работу после непродолжительных перебоев

Переговоры России и США по гарантиям безопасности

В Госдуме заявили, что РФ жестко ответила США, конкретизировав требования по безопасности

Первый зампредседателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов заметил, что Россия готова обсуждать сферы, в которых США считают диалог возможным, "но только в нашей интерпретации и в увязке с остальным пакетом"

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