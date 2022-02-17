МИД РФ надеется, что Запад на заседании СБ ООН воздержится от безосновательный обвинений

ООН, 17 февраля. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин выразил надежду, что представители стран Запада воздержатся от соблазна превратить заседание СБ ООН в площадку для безосновательных обвинений в адрес РФ.

"Хотел бы выразить надежду на то, что представители западных стран удержатся от соблазна в угоду телекамерам превратить наше сегодняшнее заседание в площадку для безосновательных, агрессивных словесных упражнений и вынести на него свои ничем не подтвержденные обвинения в том, что Россия якобы собирается напасть на Украину", - сказала он в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

По словам Вершинина, было уже достаточно спекуляций на эту тему, в том числе на созванном США заседании СБ ООН 31 января. "Мы давно уже все, что требуется, всем пояснили и заявили. Объявленная дата мнимого вторжения уже прошла. Поэтому, наверное, не надо ставить себя в неловкое положение", - подчеркнул дипломат.

Попытки выставить Россию одной из сторон конфликта на юго-востоке Украины не имеют под собой никаких оснований, заявил замминистра иностранных дел России.

"Попытки переложить ответственность на Россию, выставить ее стороной конфликта несостоятельны и не имеют под собой никаких оснований", - сказал он.

Вершинин считает, что "отговорка" Киева о невыполнении Россией Минских соглашений является распространенной. Вершинин также выразил разочарованность позицией Запада относительно невыполнения Киевом минского комплекса мер, назвав поведение западных коллег "страусиным".

"Не могу не сказать, что нас крайне разочаровывает как минимум "страусиная позиция" наших западных коллег, пытающихся не замечать эти очевидные вещи. Удивляет также, что уводя в тень минский комплекс мер, они делают акцент на работе в "нормандском формате", - заключил Вершинин.