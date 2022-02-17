Премьер Дагестана возглавил управление Федерального казначейства по региону

МАХАЧКАЛА, 17 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства Дагестана возглавил управление Федерального казначейства по региону. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на своей странице в Instargam в четверг.

"Сегодня подписал указ об отставке председателя правительства Дагестана Абдулпатаха Амирханова. Я поддержал кандидатуру Абдулпатаха Гаджиевича, предложенную Министерством финансов Российской Федерации для назначения на ответственный пост руководителя управления Федерального казначейства по Республике Дагестан. По итогам его встречи с руководителем Федерального казначейства Романом Евгеньевичем Артюхиным решение было принято", - написал Меликов.

Как сообщает пресс-служба Меликова, временное исполнение обязанностей председателя правительства Республики Дагестан возложено на Абдулмуслимова Абдулмуслима.