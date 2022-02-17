В Госдуме заявили, что РФ жестко ответила США, конкретизировав требования по безопасности

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россия жестко отреагировала на ответ США по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, конкретизировав свои требования. Такое мнение в четверг в Facebook выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

"Ответ жесткий. Мы не отказались ни от одного из своих мирных требований и не намерены разрывать пакет. Императивный характер принятия всего комплекса мер сохранен, а сами меры по многим параметрам конкретизированы", - отметил депутат.

Никонов заметил, что Россия готова обсуждать сферы, в которых США считают диалог возможным, - СНВ, ДРСМД, контроль над комплексами ПРО в Восточной Европе, "но только в нашей интерпретации и в увязке с остальным пакетом".

"Скажу так: мы чуть ужесточили и конкретизировали свои мирные требования. При этом однозначно подтвердили отсутствие планов "нападения на Украину", - продолжил Никонов. По его мнению, шанс на позитивный ответ "очень небольшой". "Исключительным" пока еще сложно привыкнуть к своей неисключительности. Пока учатся слушать. Может быть, скоро начнут слышать", - резюмировал парламентарий.

В 17:00 мск российское дипведомство разместило на своем сайте полный текст ответа РФ на американские предложения по безопасности, который был также передан послу США в Москве Джону Салливану. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции заявил о намерении обнародовать текст российского ответа, "поскольку в противном случае "общественное мнение будет забиваться <…> ложью, откровенной пропагандой".

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.