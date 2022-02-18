Второе чтение законопроекта о местном самоуправлении может пройти в июне

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Второе чтение законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления может состояться в июне, документ нужно обсудить с Министерством финансов РФ. Об этом ТАСС в пятницу сообщил один из авторов документа, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"У нас огромное количество идет официальных и еще больше неофициальных предложений и поправок", - сказал депутат.

При этом, по его словам, вопрос разграничения полномочий, включая обсуждаемую сейчас возможность введения полномочий совместного ведения органов местного самоуправления и регионов, нужно обсудить не только с правительством, но и с Минфином. "Как это все будет осуществляться, нужно ли вносить поправки в Налоговый кодекс" - уточнил он.

"До 20 мая продлеваем срок предоставления поправок, в июне будем рассматривать во втором чтении. Будем так предлагать", - заключил председатель профильного комитета.

Возможные изменения

Законопроект об общих принципах организации местного самоуправления может быть дополнен нормой о возможности передачи полномочий от муниципалитетов регионам, такое предложение сейчас обсуждается, сообщил Крашенинников.

"У нас есть 71-я статья Конституции РФ об исключительном ведении России. И 72-я - это совместное ведение России и субъектов Федерации", - напомнил депутат, уточнив, что в законопроекте предлагается применить схожую схему.

Крашенинников напомнил, что действующая редакция законопроекта предусматривает "две категории - непередаваемые полномочия и то, что можно передать от региона на муниципальный уровень". "Но у нас сразу возник вопрос - как быть со школами, библиотеками, домами культуры и так далее. Речь идет даже про благоустройство, потому что есть внутридворовое благоустройство, есть площади, дороги, трассы. Я говорю не про города-миллионники. Я говорю про средние города с населением примерно 100 тыс.", - продолжил он.

"Поэтому мы предлагаем разделить, добавить это полномочие, которое условно назвали совместным ведением. Но это те полномочия, которые от муниципалитетов могут передаваться субъектам РФ. Получатся три вида полномочий, пока что это наши предложения", - уточнил глава комитета.

Крашенинников отдельно подчеркнул, что полномочия должны обеспечиваться финансово. "Это делается для того, чтобы реально города и муниципальные образования этим занимались, чтобы средства поступали от субъектов РФ", - резюмировал он.

Проект базового закона об общих принципах организации местного самоуправления был принят Госдумой в первом чтении 25 января. Авторами законопроекта выступили главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Документом предусмотрено закрепление полномочий органов местного самоуправления, чтобы избежать несогласованности в работе муниципалитетов и региональных властей. Вводится одноуровневая система муниципальной власти: местное самоуправление осуществляется в городских округах, муниципальных округах и внутригородских территориях городов федерального значения.