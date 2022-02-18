Путин распорядился заключить с Сирией договор о выдаче

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился принять предложение кабмина о подписании договора между РФ и Сирией о выдаче. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании договора между РФ и Сирийской Арабской Республикой о выдаче", - говорится в распоряжении.

Минюсту России поручено по достижении договоренности с сирийской стороной подписать от имени РФ указанный документ. В проект договора, одобренный правительством, могут быть внесены изменения, не имеющие принципиального характера.