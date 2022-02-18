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Меликов предложил кандидатуру Абдулмуслимова на пост премьер-министра Дагестана

Региональный парламент рассмотрит представленную кандидатуру в течение недели со дня внесения предложения

МАХАЧКАЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов внес кандидатуру Абдулмуслима Абдулмуслимова для согласования на должность председателя правительства республики, сообщили в пресс-службе главы республики в пятницу.

"Сегодня глава Дагестана Сергей Меликов внес на рассмотрение Народного собрания региона кандидатуру Абдулмуслима Абдулмуслимова для согласования на должность председателя правительства республики. В соответствии с Конституцией Республики Дагестан парламент республики должен рассмотреть представленную кандидатуру в течение недели со дня внесения предложения", - говорится в сообщении.

В четверг Меликов принял отставку председателя правительства Дагестан Абдулпатаха Амирханова, возглавлявшего республиканский кабмин с декабря 2020 года. Временное исполнение обязанностей премьера возложено на Абдулмуслимова, с июля 2019 года занимавшего должность заместителя председателя правительства Дагестана.

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РоссияМеликов, Сергей АлимовичДагестан
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