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Песков сообщил, что дата визита премьера Италии в РФ пока не определена

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что идет согласование по дипломатическим каналам

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Дата визита премьера Италии Марио Драги в РФ пока не определена, идет согласование по дипломатическим каналам, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Министры иностранных дел действительно говорили о целесообразности проведения такого визита. С учетом графика премьер-министра [Италии] и президента России по дипломатическим каналам сейчас идет согласование", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос о возможной дате визита представитель Кремля ответил, что ее "пока нет".

Накануне Драги сообщил, что его визит в Россию возможен в ближайшие дни. Кроме того, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо ранее говорил, что обсуждается дата встречи Драги с Путиным.

Теги
ИталияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичДраги, Марио
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