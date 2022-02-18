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Песков: служб разведки в РФ не так много, как в США, но они действуют не менее эффективно

Служб разведки в РФ не так много, как в США, но они действуют не менее эффективно - Песков.

Песков сообщил, что Дата визита премьера Италии в РФ пока не определена
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