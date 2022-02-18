Вершинин и представитель генсека ООН обсудили меры по защите детей в условиях конфликтов

МОСКВА, 18 февраля /ТАСС/. В четверг на встрече в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил со спецпредставителем генсека организации по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирхинией Гамбой дополнительные меры по защите детей в условиях конфликтов. Об этом говорится в распространенном в пятницу по итогам встречи сообщении МИД РФ.

"Вершинин подчеркнул важность принятия дополнительных мер, в том числе в рамках ООН, по защите детей в условиях вооруженного конфликта и выразил поддержку деятельности спецпредставителя Генерального секретаря в этой сфере. Вершинин и Гамба условились продолжать сотрудничество, в том числе путем организации мероприятий для распространения знаний в области защиты детей как на универсальном уровне, так и в отдельных странах", - отметили в дипведомстве.

В МИДе добавили, что в ходе беседы спецпредставитель выразила признательность российской стороне за усилия по возвращению детей бывших иностранных террористов-боевиков с территории Сирии и Ирака.