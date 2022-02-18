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Переговоры России и США по гарантиям безопасности

Песков заявил, что переговоры по гарантиям безопасности для России должны продолжиться

Российское дипведомство 18 февраля разместило на своем сайте полный текст ответа РФ на американские предложения по безопасности, который был также передан послу США Джону Салливану

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Идея России о гарантиях безопасности должна получить продолжение, поэтому переговорный процесс будет продолжен. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Сейчас будут определенные контакты на рабочем уровне, на высоком уровне, на уровне министра иностранных дел. Посмотрим", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, в какой форме продолжится обсуждение гарантий безопасности для РФ.

По словам Пескова, "дальше уже дело за переговорным процессом". "Но как-то эта идея должна получить свое продолжение. Посмотрим, как это будет происходить", - предложил представитель Кремля.

В четверг российское дипведомство разместило на своем сайте полный текст ответа РФ на американские предложения по безопасности, который был также передан послу США в Москве Джону Салливану.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПереговоры России и США по гарантиям безопасности
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