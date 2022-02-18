Песков заявил, что переговоры по гарантиям безопасности для России должны продолжиться

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Идея России о гарантиях безопасности должна получить продолжение, поэтому переговорный процесс будет продолжен. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас будут определенные контакты на рабочем уровне, на высоком уровне, на уровне министра иностранных дел. Посмотрим", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, в какой форме продолжится обсуждение гарантий безопасности для РФ.

По словам Пескова, "дальше уже дело за переговорным процессом". "Но как-то эта идея должна получить свое продолжение. Посмотрим, как это будет происходить", - предложил представитель Кремля.

В четверг российское дипведомство разместило на своем сайте полный текст ответа РФ на американские предложения по безопасности, который был также передан послу США в Москве Джону Салливану.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.