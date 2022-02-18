{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Замглавы МИД РФ обсудил с главами миссий членов Совбеза ООН ситуацию вокруг Украины

Стороны также обсудили ситуацию в Афганистане и Сирии

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил 17 февраля на встрече в Нью-Йорке с главами миссий постоянных членов Совета Безопасности ООН ситуацию в Афганистане, Сирии, а также вокруг Украины.

Во встрече приняли участие постоянные представители Великобритании Барбара Вудворд, Китая Чжан Цзюнь, США Линда Томас-Гринфилд и Франции Николя де Ривьер при ООН.

"Проведен обмен мнениями по широкому кругу вопросов, находящихся на повестке дня СБ ООН с акцентом на положение в Афганистане, Йемене, Сирии, Сахаро-Сахельском регионе. Была обсуждена также ситуация внутри и вокруг Украины", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Подтвержден настрой на наращивание взаимодействия в "пятерке" в интересах повышения эффективности работы Совета Безопасности ООН при реагировании на возникающие вызовы и угрозы международному миру и безопасности", - добавили в дипведомстве.

Теги
АфганистанУкраинаСирияРоссияВершинин, Сергей Васильевич
Посольство РФ в Молдавии призвало воздержаться от спекуляций на тему вторжения на Украину
К чувствительной теме ситуации вокруг Украины следует относится взвешенно и осторожно, отметили в диппредставительстве
Читать полностью