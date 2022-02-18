Замглавы МИД РФ обсудил с главами миссий членов Совбеза ООН ситуацию вокруг Украины

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил 17 февраля на встрече в Нью-Йорке с главами миссий постоянных членов Совета Безопасности ООН ситуацию в Афганистане, Сирии, а также вокруг Украины.

Во встрече приняли участие постоянные представители Великобритании Барбара Вудворд, Китая Чжан Цзюнь, США Линда Томас-Гринфилд и Франции Николя де Ривьер при ООН.

"Проведен обмен мнениями по широкому кругу вопросов, находящихся на повестке дня СБ ООН с акцентом на положение в Афганистане, Йемене, Сирии, Сахаро-Сахельском регионе. Была обсуждена также ситуация внутри и вокруг Украины", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Подтвержден настрой на наращивание взаимодействия в "пятерке" в интересах повышения эффективности работы Совета Безопасности ООН при реагировании на возникающие вызовы и угрозы международному миру и безопасности", - добавили в дипведомстве.