Песков сообщил, что конкретики по саммиту "пятерки" СБ ООН пока нет

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Инициатива президента РФ Владимира Путина о саммите "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН по-прежнему на столе, но никакой конкретики на этот счет пока нет. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Инициатива Путина о саммите совбезовской "пятерки" по-прежнему на столе", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что "на такой потенциальной встрече предлагалось обсудить основные вызовы". "Что, как ни основной вызов, то, через что мы сейчас все вместе проходим в Европе?" - задался вопросом Песков.

"Поэтому, конечно, гипотетически рассуждая, эта тема должна обсуждаться именно на таком высоком уровне", - отметил Песков. "Но что касается конкретики, то посмотрим, какие инициативы последуют", - предложил он, отвечая на вопрос, может ли инициатива США обсудить проблемы безопасности между ключевыми мировыми державами подразумевать проведение саммита "пятерки" СБ ООН, о котором говорил Путин. При этом представитель Кремля заметил, что "пока никакой конкретики на этот счет (по созыву саммита по инициативе Путина - прим. ТАСС) нет".

Президент РФ Владимир Путин выдвинул инициативу проведения встречи лидеров "пятерки" СБ ООН, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста 23 января 2020 года. Он говорил о необходимости обсудить глобальные вопросы стабильности и безопасности. Идею поддержали все остальные участники этого формата - Великобритания, Китай, США и Франция. Однако из-за пандемии организация саммита затянулась.