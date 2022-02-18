Лавров заявил, что Россия намерена учитывать интересы Греции по вопросам безопасности

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Греция имеет свою позицию по российским инициативам о гарантиях безопасности, Украине, Восточному Средиземноморью и другим международным делам, и Россия заинтересована в том, чтобы учитывать в своей работе интересы Афин. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

"Очень ценим наш диалог по региональным и международным делам. Сейчас у всех на слуху российская инициатива по гарантиям безопасности, Украина, Восточное Средиземноморье, Балканы, Закавказье, Ближний Восток и Северная Африка, - сказал он. - По всем этим направлениям наши греческие друзья имеют свою позицию. Мы заинтересованы в том, чтобы в нашей работе учитывать ваши интересы".

Россия выдвинула США и НАТО требования о гарантиях безопасности, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Запад не стал идти навстречу этим инициативам, используя переговоры для "предотвращения" якобы готовящегося вторжения России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл такие утверждения о приписываемых Москве намерениях агрессии пустым нагнетанием напряженности. При этом он не исключил провокаций со стороны Запада и Киева для оправдания таких заявлений.