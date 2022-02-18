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Песков заявил, что в Кремле "спят спокойно, но чутко", несмотря на растущую напряженность

Отвечая на вопрос о том, как происходят ночные доклады и спит ли вообще президент, представитель Кремля заверил, что российский лидер спит спокойно
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Карпухин/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что и он сам, и президент страны Владимир Путин спокойно спят по ночам, несмотря на рост политической напряженности. Таким образом он ответил в пятницу на вопрос журналистов о том, каким образом главу государства информируют о ситуации на юго-востоке Украины и существует ли канал, который позволяет Путину круглосуточно следить за событиями.

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"У нас нет каналов, чтобы лучше это видеть. Но, разумеется, у президента РФ есть множество источников информации, которая позволяет ему составлять реальную картину положения дел", - сказал Песков. Он уточнил, что глава государства "своевременно из соответствующих служб получает соответствующие доклады".

Отвечая на вопрос о том, как происходят ночные доклады и спит ли вообще президент, представитель Кремля заверил, что российский лидер спит спокойно. Что же касается самого Пескова, то, по его словам, он спит "не менее спокойно, но чутко".

В целом, по словам пресс-секретаря президента, происходящее на линии соприкосновения в Донбассе - "это очень тревожные новости, которые действительно вызывают чувство тревоги, и потенциально они очень опасны".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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