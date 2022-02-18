Посольство РФ в Молдавии призвало воздержаться от спекуляций на тему вторжения на Украину

КИШИНЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Молдавии призвало воздержаться от тиражирования спекуляций на выдуманную тему о "нападении России на Украину", которые только нагнетают напряженность в регионе.

"Обращаем внимание на то, что Российская Федерация неоднократно заявляла о безальтернативности мирному урегулированию внутриукраинского конфликта. К чувствительной теме ситуации вокруг Украины следует относится взвешенно и осторожно, воздерживаясь от тиражирования "горячих" непроверенных спекуляций, которые прямо или косвенно способствуют эскалации напряженности", - говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства в Facebook.

В нем отмечено, что спекуляции о "пресловутом нападении России на Украину" под собственным или чужим флагом голословны и провокационны по своей сути.

"Стремление определенных сил во что бы то ни стало скомпрометировать Россию, действуя по принципу "бросай как можно больше грязи, авось что-нибудь и прилипнет", не делает им чести", - отмечается в заявлении.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не располагает данными о том, принято ли Россией окончательное решение о "вторжении" на Украину. При этом он добавил, что оно может начаться до 20 февраля. На фоне этих заявлений Госдепартамент накануне рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть Белоруссию и непризнанное Приднестровье и не совершать поездок в Молдавию в свете ситуации вокруг Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник назвал это "беспрецедентной информационной кампанией по провоцированию и нагнетанию напряженности в Европе".