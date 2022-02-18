Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле без антиковидных ограничений

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали в пятницу переговоры в Кремле.

Это первая очная встреча лидеров в текущем году, в предыдущий раз они виделись в Санкт-Петербурге в минувшем декабре. За прошедшие полтора месяца Путин и Лукашенко неоднократно контактировали телефону, обсуждая как двусторонние, так и глобальные вопросы.

Встреча проходит без дополнительных антиковидных ограничений. Так, между президентами нет социальной дистанции в несколько метров, которую Путин соблюдал на переговорах с некоторыми другими главами государств, в том числе канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Это было связано, в частности, с отказом лидеров воспользоваться услугами российских медиков при прохождении ПЦР-тестирования перед встречей.

В отличие от этих ситуаций для беседы Путина и Лукашенко шестиметровый овальный стол не понадобился. Перед началом переговоров президенты обменялись рукопожатиями и по-дружески обняли друг друга. Увидев своего визави, российский лидер с улыбкой поинтересовался: "Отпэцээрилились?", а затем по-товарищески поприветствовал его: "Здорово!" Лукашенко утвердительно кивнул и признался, что он мог бы приехать раньше, но ждал результатов теста. После этого лидеры разместились в креслах у камина на небольшом расстоянии друг от друга.

На повестке дня - дальнейшее развитие российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, актуальные проблемы европейской безопасности и обеспечение национальных интересов двух стран, противостояние западным санкциям, проведение совместных военных учений и другие темы.

Для Путина эта беседа станет продолжением целого ряда очных международных контактов. Так, только на этой неделе он уже встречался в Кремле с канцлером ФРГ и президентом Бразилии. До этого с визитами в России были лидеры Аргентины, Венгрии, Казахстана, Франции.